Блогер Косенко высмеял претензии Инстасамки об использовании ее голоса в песне

Фото: youtube.com/kosenko_sergey

Блогер Сергей Косенко резко ответил певице Инстасамке на претензии из-за его новой песни. Свое мнение он высказал в личном блоге в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

По словам блогера, команда певицы направила ему досудебную претензию, поскольку считает, что в композиции был использован голос артистки, сгенерированный с помощью искусственного интеллекта.

"Неужели ты действительно думаешь, что среди всех голосов на планете я выбрал именно твой – на английском языке, на английский рынок? Я бы голос Уитни Хьюстон взял, понимаешь, а не твой", – заявил Косенко в обращении.

Он добавил, что новая композиция, записанная вместе с музыкантом Аликом Монополи, уже набирает популярность за рубежом. По словам блогера, трек ставят диджеи в Греции, а видео с ним публикуют с участием американского актера Уилла Смита.

Косенко призвал исполнительницу отказаться от дальнейших претензий, "забрать все свои бумажки" и завершить конфликт.

Ранее белорусский исполнитель Hollyflame (настоящее имя – Владислав Лапай. – Прим. ред.) обвинил певца Ваню Дмитриенко в заимствовании песни. Он опубликовал видео, где наложил новый трек коллеги на свою композицию, вышедшую осенью 2025 года, чтобы показать сходство.

В обращении к Дмитриенко Лапай заявил, что вместо разбирательств они могли бы сделать совместный трек. Ролик собрал множество комментариев и привлек внимание певицы Лолиты, однако позже запись удалили без объяснений.