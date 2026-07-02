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02 июля, 14:52

Шоу-бизнес

Белорусский певец обвинил Ваню Дмитриенко в плагиате песни

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Кашаев Павел

Белорусский исполнитель Hollyflame (настоящее имя – Владислав Лапай. – Прим. ред.) обвинил Ваню Дмитриенко в заимствовании песни. Соответствующую публикацию он сделал в Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Исполнитель выложил видео, в котором наложил новый трек Дмитриенко на собственный, вышедший осенью 2025 года, чтобы продемонстрировать сходство.

"Мы бы могли с тобой сделать шикарный фит, но теперь я тебе желаю, чтобы этот трек нашел отклик у слушателей – так же, как мой. Вроде приятно, но непонятно зачем", – обратился Влад к коллеге.

Ролик собрал множество комментариев, его также отметила певица Лолита. Однако вскоре Hollyflame удалил запись, не пояснив причин.

Ранее блогер и общественный деятель Вадим Манукян назвал Ваню Дмитриенко одним из потенциальных претендентов на участие в "Интервидении-2026". Также он предложил кандидатуры Александра Панайотова и Татьяны Булановой.

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