Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 июля, 15:04

Шоу-бизнес
Главная / Новости /

Mandiner: Шварценеггер провел свадебную церемонию в Будапеште

Шварценеггер провел свадебную церемонию режиссера Пейнтона в Венгрии

Фото: ТАСС/AP/Richard Shotwell

Звезда Голливуда Арнольд Шварценеггер стал ведущим бракосочетания режиссера Бреда Пейнтона, у которого он сейчас снимается в комедийном боевике The Kellys. Церемония прошла в Венгрии, сообщило местное новостное агентство Mandiner.

Мероприятие состоялось на Рыбацком бастионе в Будапеште. Среди гостей были также известные актеры – Джина Дэвис и Лиам Хемсворт.

Шварценеггера многократно видели в течение последних недель на улицах венгерской столицы. Он был рядом с базиликой Святого Иштвана, катался на велосипеде в районе Будайской крепости и занимался в местном тренажерном зале.

Актер ранее не раз бывал в Будапеште по работе. Например, он снимался в этом городе в фильме "Терминатор: Темные судьбы".

В этот раз из-за съемок со Шварценеггером пришлось даже останавливать работу метро Будапешта. Съемочная команда работала в подземке 20 и 21 июня. Также вместе с Железным Арни в этом фильме задействована актриса Шэрон Стоун.

Читайте также


шоу-бизнесза рубежом

Где лучше всего отдохнуть в бархатный сезон 2026 года?

Пляжные локации есть и на Балтийском море в Калининградской области

Читать
закрыть

Как резкое погружение в собственные страхи влияет на психику?

Резкое погружение может запустить паническую атаку, диссоциацию, ощущение потери контроля

Читать
закрыть

Как исправить ошибки в данных ж/д и авиабилетов?

Чем раньше будет обнаружена ошибка, тем оперативнее можно будет решить проблему

Эксперты уточняют: при наличии некоторых ошибок в билете проезд допускается

Читать
закрыть

Как поддержать огород в жару?

Важно защитить посадки от перегрева, обеспечив корням достаточное количество влаги

Читать
закрыть

К чему приведет лечение депрессии током и лазером?

В ходе этого процесса в организме происходит значительный выброс нейромедиаторов

Читать
закрыть

Может ли возникнуть эпидемия чесотки в России?

Эксперты уверены: риск завоза и распространения чесотки в России существует

Читать
закрыть

Как поддержать ребенка, если он не поступил в вуз?

В первые минуты важнее всего разделить его чувства и просто побыть рядом

Читать
закрыть

Должны ли родители влиять на выбор профессии детей?

Родителям стоит обратить внимание на вызовы, с которыми молодежь сталкивается на рынке труда

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика