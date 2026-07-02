Mandiner: Шварценеггер провел свадебную церемонию в Будапеште

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Звезда Голливуда Арнольд Шварценеггер стал ведущим бракосочетания режиссера Бреда Пейнтона, у которого он сейчас снимается в комедийном боевике The Kellys. Церемония прошла в Венгрии, сообщило местное новостное агентство Mandiner.

Мероприятие состоялось на Рыбацком бастионе в Будапеште. Среди гостей были также известные актеры – Джина Дэвис и Лиам Хемсворт.

Шварценеггера многократно видели в течение последних недель на улицах венгерской столицы. Он был рядом с базиликой Святого Иштвана, катался на велосипеде в районе Будайской крепости и занимался в местном тренажерном зале.

Актер ранее не раз бывал в Будапеште по работе. Например, он снимался в этом городе в фильме "Терминатор: Темные судьбы".

В этот раз из-за съемок со Шварценеггером пришлось даже останавливать работу метро Будапешта. Съемочная команда работала в подземке 20 и 21 июня. Также вместе с Железным Арни в этом фильме задействована актриса Шэрон Стоун.