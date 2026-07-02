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02 июля, 17:43

Общество

ВОЗ заявила о завершении вспышки хантавируса на лайнере MV Hondius

Фото: ТАСС/AP/Patrick Post

Вспышку хантавируса Андес на круизном лайнере MV Hondius можно считать завершившейся. Об этом сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, 2 июля для последнего человека, подвергшегося воздействию хантавируса на лайнере, завершился карантин. Тест показал отрицательный результат, и человек вернулся домой. Кроме того, с 25 мая новых случаев заражения выявлено не было, добавил Гебрейесус.

Вспышка хантавируса произошла на круизном лайнере MV Hondius в начале мая 2026 года. Судно следовало из Аргентины в Кабо-Верде.

Сперва медики выявили 11 случаев заражения, из которых 9 подтвердились как вирус Андес. Позднее общее число заболевших выросло до 13.

При этом в ВОЗ отмечали, что люди могут преувеличивать риски заражения хантавирусом из-за пристального внимания к этой теме. В первую очередь пассажиры лайнера представляли опасность друг для друга.

СМИ: мутации хантавируса не представляют угрозы

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