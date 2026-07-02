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02 июля, 18:06

Наука

NASA перенесло запуск спутника для спасения орбитальной обсерватории Swift

Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Kenan Irtak

Космическое агентство NASA отложило запуск сервисного спутника LINK для спасения орбитальной обсерватории Swift. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление агентства.

Запуск космического аппарата должен был пройти в четверг, 2 июля, на ракете Pegasus XL с атолла Кваджалейн, Маршалловы Острова. Однако техническая неполадка помешала запустить закрепленную под фюзеляжем самолета ракету.

"Дата следующей попытки запуска в рамках этой миссии <…> будет определена после того, как специалисты изучат данные сегодняшней попытки", – говорится в сообщении.

Директор отдела астрофизики в штаб-квартире NASA Шон Домагал-Голдман ранее охарактеризовал запуск спутника как миссию "с большим риском и большой выгодой". При этом он подчеркнул, что попытка спасти Swift обойдется дешевле, чем его замена.

Спутник должен состыковаться с Swift и постепенно поднять его на заданную высоту в течение нескольких месяцев, предотвратив его возвращение в атмосферу Земли.

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