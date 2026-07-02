РФ вызовет посла Швеции после атаки на российское посольство в Стокгольме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Шведского посла вызовут в МИД РФ из-за атаки на российское посольство в Стокгольме. Об этом в беседе с РИА Новости заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.

В четверг, 2 июля, дипломатическое представительство РФ в шведской столице вновь подверглось нападению с использованием БПЛА. Квадрокоптер сбросил контейнер с красной краской, а еще один БПЛА с имитацией самодельного взрывного устройства упал рядом со зданием.

Дипломаты указывали на системность подобных инцидентов, которые продолжаются два года. В частности, пакет с краской сбрасывался на российское посольство в Швеции в сентябре 2025 года. При этом расследования до сих пор не выявили ни исполнителей, ни организаторов.

Кроме того, на сотрудников посольства России в Швеции продолжает оказываться психологическое давление. С разрешения шведских правоохранительных органов на постоянной основе рядом проводятся антироссийские акции и митинги. Также шведские СМИ регулярно нарушают принципы неприкосновенности дипмиссии и ее сотрудников.

