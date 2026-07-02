Костыли Бузовой со стразами обошлись ей почти в 5 млн рублей

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/buzova86

Костыли телеведущей и певицы Ольги Бузовой могли обойтись ей в 5 миллионов рублей, сообщает газета "Комсомольская правда".

Девушка опубликовала в соцсетях фотографию с костылями, которые ей подарили, и написала, что их украсили с помощью 24 тысяч кристаллов. Для создания такого "произведения искусства" понадобилось около 50 часов.

"Ярко врываюсь в рабочий режим", – отметила Бузова.

По словам дизайнера Наза Маера, себестоимость таких украшений – около 200 рублей, поэтому одни только стразы обошлись в 4 миллиона 800 тысяч рублей, без учета работы дизайнера.

Бузова известна как любитель дорогих ювелирных брендов. Например, у нее есть набор украшений Bulgari Serpenti – серьги из белого золота с бриллиантами, колье, браслет Serpenti Viper из 18-каратного золота. Стоимость этих украшений варьируется от 1,5 до 9,2 миллиона рублей.

Певица также отдает предпочтение бриллиантовым серьгам-пусетам от Graff стоимостью более 2 миллионов рублей и кольцу Van Cleef в форме клевера за 700 тысяч рублей, а также браслету Cartier в форме гвоздя – такое украшение, в зависимости от материала и наличия бриллиантов, может стоить от 500 тысяч до 2,5 миллиона рублей.

Кроме того, артистка любит дорогие сумки таких брендов, как Hermes, Louis Vuitton и Chanel – они стоят от 715 тысяч до 4 миллионов рублей.

Маер предположил, что у Бузовой есть жених, поскольку на некоторых снимках можно увидеть помолвочное кольцо огранки кушон с желтым бриллиантом. По словам дизайнера, оно может стоить больше 2 миллионов рублей.

Ранее певица упала в ванной в своей комнате и раздробила колено. Ее прооперировали в одном из столичных медучреждений и наложили 40 швов, после чего она передвигалась на инвалидной коляске. Ее пиар-директор Антон Богославский отметил, что открытого перелома не было, но девушка потеряла много крови и теперь ей предстоит долгая реабилитация.

Позже стало известно, что Бузова встала на костыли. Она выразила надежду на то, что этот навык ей больше никогда не пригодится, а также призналась, что на травмированную ногу она пока вставать не может.

