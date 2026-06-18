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18 июня, 17:32

Шоу-бизнес

Бузова рассказала, что ей наложили 40 швов на травмированное колено

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/buzova86

Телеведущая и певица Ольга Бузова приехала из больницы на кастинг своего нового шоу с травмированным коленом в инвалидной коляске. Она раскрыла, что медики наложили около 40 швов, передает издание Super.

Бузова получила травму в прошедшие выходные, когда упала в своей квартире. Артистку госпитализировали в одно из московских медучреждений, где прооперировали.

По словам артистки, ее колено раздроблено. Тем не менее Бузова приняла активное участие в кастинге. Позже девушка вернулась в больницу.

Ранее Бузова раскрыла, с какими трудностями столкнулась во время работы над реалити-шоу "Звезды в Джунглях" в Доминикане. В частности, она промокла и замерзла из-за сильного ливня в конце съемочного дня.

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