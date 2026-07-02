АКОРТ обсудит временную отмену штрафов за задержки из-за очередей на АЗС

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Ассоциация компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) совместно с отраслевыми союзами проработает меры поддержки поставщиков. Среди них – временная отмена штрафов за задержку поставок из-за очередей на автозаправочных станциях. Об этом ТАСС сообщил председатель АКОРТ Станислав Богданов.

По его словам, сейчас обсуждается механика подтверждения поставщиком задержки именно по этой причине. Данная инициатива рассматривается как один из ряда возможных механизмов поддержки бизнеса в текущих условиях.

В конце мая в России возникли проблемы на топливном рынке, после чего правительство взяло ситуацию под контроль, а нефтяные компании приступили к увеличению производства и насыщению внутреннего рынка.

Вице-премьер Александр Новак заявлял, что внутренний рынок полностью обеспечен бензином и дизелем, а локальные перебои на АЗС связаны с изменением логистики и устраняются ежедневно. Позже по итогам совещания он поручил Минэнерго и отраслевым компаниям разработать конкретные меры по стабилизации ситуации в наиболее уязвимых регионах, где требуются дополнительные адресные решения.