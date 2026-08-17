Baza: напавшая на сестер в Уфе школьница приходила домой в образе из "Игры в кальмара"

Фото: МАХ/Baza

Перед нападением на сестер в Уфе 16-летняя девочка неоднократно появлялась дома в образе из сериала "Игра в кальмара". Об этом сообщается в канале Baza в МАХ.

По словам соседей, 8 августа школьница некоторое время сидела около дома. Ее заметили камеры видеонаблюдения. Кроме того, она ходила по подъезду в образе из сериала.

По данным СМИ, свидетелем нападения оказался 10-летний брат пострадавших. Ему удалось выбежать из квартиры. Соседи открыли ему дверь, вызвали полицию и скорую помощь.

Как уточнил канал SHOT, состояние одной из пострадавших оценивается как тяжелое.

О нападении девочки в Уфе с ножом на своих сестер 9 и 16 лет стало известно 17 августа. Инцидент произошел на улице Высотной. Сотрудники полиции уже установили ее местонахождение и задержали. Пострадавших госпитализировали.

