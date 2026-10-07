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07 октября, 21:09

Культура

Дизайнер Кирилл Гасилин умер в 47 лет

Фото: ТАСС/Анна Салынская

Дизайнер и основатель бренда Cyrille Gassiline Кирилл Гасилин скончался в возрасте 47 лет. Об этом РИА Новости сообщил историк моды Анатоль Вовк.

"Да, он умер", – сказал Вовк, подтвердив информацию, ранее опубликованную на его странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Причину смерти собеседник агентства уточнять не стал. Прощание с Гасилиным пройдет 9 октября в Центральной клинической больнице "РЖД-Медицина" в Москве, после чего его кремируют, рассказали в семье дизайнера.

Гасилин родился в 1978 году. В 1990-м он поступил в Ленинградский химико-фармацевтический институт на биотехнологический факультет, однако позже сменил направление учебы на юридическое. В 1995 году Гасилин переехал в Харьков, где поступил в Украинскую инженерно-педагогическую академию на отделение текстильной и легкой промышленности. Обучение он завершил в 2000-м.

Карьеру модельера он начал с участия в дизайнерских конкурсах. В 2005 году он прошел стажировку в парижском Доме высокой моды Dominique Sirop, а в 2007-м основал собственный бренд Cyrille Gassiline, после чего начал представлять коллекции на российских и зарубежных модных показах.

Гасилин также сотрудничал с историком моды Александром Васильевым, участвовал в подготовке выставок исторического костюма и создавал наряды для театральных и балетных постановок. Среди его работ – костюмы для спектакля "Моя прекрасная леди" в Русском театре Таллина, балета Le Pari, а также постановки "Баядерки" в Тбилисском театре оперы и балета.

Работы Гасилина представлены в музейных собраниях. Например, предметы из коллекций Cyrille Gassiline вошли в собрание Государственного Эрмитажа.

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