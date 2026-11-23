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Китай полагает, что диалог и переговоры являются единственным способом урегулирования конфликта на Украине. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

Дипломат отметил, что Пекин поддерживает все усилия, которые направлены на мирное решение конфликта.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее сообщил, что Москва пока исходит из того, что площадкой для дальнейших трехсторонних переговоров России, Украины и США может остаться Абу-Даби. Он также отметил, что следующая встреча представителей должна состояться в ближайшее время, однако конкретная дата пока не согласована.

До этого президент США Дональд Трамп подчеркнул, что Владимир Путин ясно дал понять о своем стремлении к мирному урегулированию конфликта на Украине. Во время двусторонней встречи российский лидер изложил желание добиваться урегулирования "дипломатическими средствами".