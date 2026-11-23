Фото: МАХ/"Следком Башкирии"

Мужчина выстрелил в 15-летнего подростка из пистолета в Башкирии. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин на своей странице в MAX.

Юношу доставили в Белебеевскую центральную районную больницу. У него диагностированы ушибы, в том числе в области лица. Врачи оказали пострадавшему необходимую помощь и отпустили домой.

Как уточнили в пресс-службе регионального СУ СК России, нападавший задержан. Им оказался 43-летний местный житель. Ему предъявлено обвинение в хулиганстве, совершенном с применением предметов, используемых в качестве оружия.

По информации следователей, инцидент произошел на улице Интернациональной в Белебее. Злоумышленник, находясь под воздействием спиртного, взял у друга пневматический пистолет и открыл огонь из окна дома. Он задел плечо и подбородок несовершеннолетнего.

В настоящее время с задержанным проведены первоначальные следственные действия, осмотрено место происшествия, допрошены свидетели, назначены необходимые экспертизы. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Приморье 73-летний житель Находки был приговорен к 1,5 года колонии общего режима за стрельбу по детям с балкона. Мужчина был недоволен шумными играми во дворе. В результате у 13-летней девочки после выстрела были кровоподтек и ссадина на голове.

