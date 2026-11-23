Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Бобровое суперлуние, которое произойдет 24 ноября, будет выглядеть наиболее эффектно после 17:00, когда спутник окажется рядом с линией горизонта. Об этом Москве 24 рассказал лектор Московского планетария Ярослав Турилов.

Он отметил, что явление совпадет с моментом приближения Луны к Земле.





Ярослав Турилов лектор Московского планетария Среднее расстояние от нашей планеты до спутника – примерно 380 тысяч километров. 24 ноября оно составит около 360 тысяч. Однако эта разница совсем небольшая: видимый диск Луны окажется больше всего лишь на 6,5%, чем в обычное полнолуние. То есть невооруженным глазом заметить разницу окажется крайне сложно. При этом стоит отметить, что явление станет ярче обычного примерно на 13%.

Турилов отметил, что в целом суперлуния происходят регулярно. До этого явление было 3 января 2026 года, а в следующий раз повторится 24 декабря 2026-го.

"Что касается 24 ноября, то наиболее эффектным зрелище станет сразу после 17:00, когда Луна окажется на высоте 12 градусов над горизонтом. Спутник появится в северо-восточной области неба и будет казаться наиболее огромным, потому что мы увидим его на фоне наземных объектов: домов, деревьев и так далее", – пояснил астроном.

Луна в это время может казаться красноватой. Это объясняется тем, что, когда небесные объекты оказываются недалеко от линии горизонта, их свет проходит через более толстый слой атмосферы, в результате чего синие лучи рассеиваются лучше, чем красные, подчеркнул эксперт.





Ярослав Турилов лектор Московского планетария При этом наблюдать суперлуние можно уже сегодня вечером и продолжить через день после его официального пика. То есть все три дня визуальной разницы мы не почувствуем.

Что касается интригующего названия Бобровая Луна, то оно не имеет никакого отношения к профессиональной астрономии, а связано с традициями коренных народов Северной Америки. Однажды они заметили, что в ноябре бобры начинают активно готовиться к зиме, заключил Турилов.

Ранее старший научный сотрудник лаборатории релятивистской астрофизики Московского физико-технического института Евгения Кравченко рассказала, что с 26 ноября Уран окажется в наиболее удобном положении для его наблюдения с Земли. Однако суперлуние может помешать, поэтому лучше выбрать период с 28 ноября и последующие дни, когда спутник станет удаляться от планеты и постепенно терять яркость.