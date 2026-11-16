Фото: Москва 24/Лидия Широнина​

Лучшее время для наблюдения Урана в максимальном блеске для жителей столицы начнется с 28 ноября, а увидеть планету можно будет в бинокль или телескоп. Об этом Агентству "Москва" рассказала старший научный сотрудник лаборатории релятивистской астрофизики Московского физико-технического института Евгения Кравченко.

Специалист отметила, что 26 ноября Уран окажется в противостоянии с Солнцем, а Земля в этот момент будет проходить между этими космическими объектами. Поскольку Уран окажется с противоположной стороны от звезды, он будет наблюдаться в течение большей части ночи в созвездии Тельца.

"Планета оказывается особенно удобной для наблюдений: расстояние до нее близко к минимальному (2,76 миллиарда километров) для данного орбитального цикла, а освещенная Солнцем сторона обращена практически полностью к земному наблюдателю. Благодаря этому Уран достигнет максимального блеска за год – около плюс 5,6 звездной величины", – подчеркнула Кравченко.

Астроном уточнила, что планету теоретически можно будет увидеть невооружeнным глазом под исключительно тeмным небом. Если наблюдать за газовым гигантом в бинокль или в телескоп диаметром 50–60 миллиметров, планета будет видна как бледно-голубая точка, а при диаметре от 100–150 миллиметров можно будет различить диск.

"Стоит отметить, что 24 ноября ожидается полнолуние. Причем Луна будет находиться сравнительно близко к Урану на небесной сфере. Поэтому в ночь противостояния условия для наблюдения окажутся не самыми благоприятными. Лучше выбрать период с 28 ноября и последующие дни, когда Луна начнет удаляться от планеты и постепенно терять яркость", – заключила ученый.

Ранее старший научный сотрудник сектора субмиллиметровой и инфракрасной астрономии отдела наблюдательной и теоретической астрономии и радиоинтерферометрии ИКИ РАН Олег Угольников рассказал, что жители Москвы смогут увидеть Сатурн в ночном небе при ясной погоде до конца года. Невооруженным глазом планета будет выглядеть как яркая желтоватая "звезда", которая, в отличие от звезд, практически не мерцает. В небольшой телескоп можно рассмотреть кольца и несколько самых крупных спутников.