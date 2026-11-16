Фото: MAX/"Аптекарский огород МГУ"

В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве расцвела хищная пузырчатка. Об этом сообщила пресс-служба ботсада.

Нежные сиреневые цветки раскрылись на "Хищном болоте" в пальмовой оранжерее.

В тропической коллекции сада пузырчатку причисляют к самым необычным хищным видам. Цветки поднимаются над водой, а подводные части лишены приметных кувшинов, как у непентесов, и зубчатых капканов, как у венериных мухоловок.

Охотничьи приспособления растения находятся под водой. Пузырчатка добывает мелкую водную живность с помощью крошечных пузырьков-ловушек. Внутри ловушек давление понижено. Когда потенциальная добыча задевает чувствительные волоски у входа, открывается маленькая дверца, и вода вместе с животным стремительно втягивается внутрь.

После этого клапан захлопывается, и жертва остается в ловушке. Среди растительных ловчих устройств этот механизм относят к числу наиболее быстрых и сложных.

Ранее сообщалось, что в ботсаду 26 декабря начнется фестиваль орхидей и хищных растений "Тропическая зима". В "Аптекарском огороде" отметили, что это "лишь малая часть экзотических чудес", которые ждут посетителей. Гостям также доступна отдельная обзорная экскурсия "Жизнь за стеклом: тропики и субтропики".