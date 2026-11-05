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Новости

05 ноября, 12:40

Город

Самая большая кувшинка в мире впервые за 10 лет зацвела в "Аптекарском огороде"

Фото: МАХ/"Аптекарский огород МГУ"

Самая большая в мире кувшинка – Виктория амазонская – зацвела в Викторной оранжерее "Аптекарского огорода". Цветение пришлось на ноябрь и произошло впервые за 10 лет. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Увидеть растение можно только во время обзорных экскурсий "Жизнь за стеклом: тропики и субтропики", которые устраивают по выходным. Сеансы начинаются в 12:30, 14:30 и 16:00.

Билеты на экскурсии можно приобрести на сайте сада. Тем, кто хочет попасть в тропики в будний день, доступен другой вариант – индивидуальная экскурсия. Ее можно заказать в любой день через бюро, контакты которого также опубликованы на сайте.

Ранее в Субтропической оранжерее "Аптекарского огорода" начался сезон цветения камелий. Как правило, в Японии, Корее и Китае, откуда родом эти растения, цветение начинается в ноябре и длится 2–3 месяца. Цветы распустились в саду благодаря специально созданному микроклимату и правильно подобранному освещению.

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