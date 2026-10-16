Ежегодный мониторинг деревьев и кустарников провели в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты Мосэкомониторинга завершили ежегодное обследование зеленых насаждений Москвы и оценили состояние более 35 тысяч деревьев и кустарников, сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

Работы проводились на 130 постоянных площадках наблюдения. Обследование осуществлял "Контроль Москвы". В этом сезоне экологи изучили 14,1 тысячи деревьев и 21,6 тысячи кустарников. Они замерили параметры растений, оценили их жизнеспособность и проверили на болезни и вредителей.

По словам директора аграрно-технологического института РУДН Эльвиры Довлетяровой, мониторинг имеет ключевое значение для грамотного содержания зеленых насаждений.

"Важно регулярно наблюдать и оценивать состояние деревьев и кустарников, своевременно выявлять заболевания и предотвращать гибель растений", – сказала она.

По словам Довлетяровой, насаждения оказывают прямое влияние на здоровье и качество жизни горожан: они улавливают пыль, регулируют температуру воздуха, снижают скорость ветровых потоков и формируют более комфортную городскую среду.

В пресс-службе уточнили, что наблюдения построены на принципе выборки: состояние растительности проверяют в разных точках города – от промышленных районов до парков и скверов. Такой подход помогает объективно оценить, как растения справляются с разным уровнем городской нагрузки.

Собранные данные, которые сейчас анализируют экологи, дадут объективную и целостную картину состояния зеленых насаждений в Москве. Итоговые результаты за 2026 год будут представлены в государственном докладе о состоянии окружающей среды в городе Москве.

Годом ранее аналогичное исследование показало, что в хорошем и удовлетворительном состоянии находятся порядка 95% деревьев.

Ранее сообщалось, что за 10 лет выбросы вредных веществ в атмосферу Москвы снизились в 8,5 раза. Наука и моделирование помогают выявлять все экологические угрозы в городе на начальных этапах. В работе задействованы и ученые более чем из 25 вузов. Кроме того, к улучшению обстановки активно привлекают жителей столицы.

