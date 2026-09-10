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10 сентября, 11:31

Город

В Москве выбросы загрязняющих веществ в атмосферу за 10 лет снизились в 8,5 раза

Фото: департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

За последние 10 лет выбросы вредных веществ в атмосферу в Москве снизились в 8,5 раза. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлия Урожаева рассказала о новых технологиях экологического мониторинга, которые столица применяет для контроля состояния зеленых насаждений, водоемов и животного мира. Выступление состоялось на V Международной конференции "Умные и устойчивые города".

Она отметила, что благодаря науке и моделированию все экологические угрозы выявляются в городе на начальных этапах. В работе задействованы в том числе ученые более чем из 25 вузов. Кроме того, к улучшению обстановки активно привлекаются жители столицы.

Одним из ключевых направлений стало LIDAR-сканирование зеленых массивов. В 2025 году общая площадь оцифровки превысила 2,8 тысячи гектаров. Благодаря технологии параметры растительности определяются максимально точно. Например, высота деревьев фиксируется с погрешностью не более 1–3 сантиметров. Это дает возможность составлять прогнозные модели развития зеленых территорий.

Для борьбы с сине-зелеными водорослями в столичных водоемах разработаны плавучие биосорбционные модули. Они предотвращают цветение воды благодаря естественным механизмам: высшие водные растения и сорбенты ликвидируют питательную среду для водорослей без механической чистки и применения химикатов. Согласно исследованиям, применение подобных инструментов снизило концентрацию водорослей в 2,5–3 раза.

Совместно с Институтом проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова Российской академии наук в Москве начали проводить анализ средовой ДНК (eDNA). Он обнаружил в столице виды животных, которые, как считалось, исчезли и не были замечены на протяжении почти 100 лет.

Также в области экологии важно законодательное регулирование. В ноябре 2024 года был принят закон № 27 "Об охране и использовании зеленого фонда в городе Москве". Тогда в стране впервые появилось понятие экосистемных функций растений: одни подходят для охлаждения перегретых улиц, другие – для создания шумовых барьеров, третьи – для поглощения вредных примесей из воздуха.

Кроме того, Москва усилила контроль за обращением отходов, образующихся при строительстве и сносе зданий. Системы мониторинга и данные со спутников позволяют наблюдать за движением самосвалов, выявлять случаи несанкционированной разгрузки и сверять настоящий объем перевозимых отходов со сведениями, которые находятся в разрешительной документации.

Ранее стало известно, что воздух в Москве в июле этого года оказался на 20% чище, чем годом ранее. Этому поспособствовала в том числе погода: средняя температура воздуха в указанный период не превышала норму, а осадков было меньше положенного, хотя июль считается наиболее дождливым месяцем в году.

"Новости дня": в Москве появились плавучие модули против сине-зеленых водорослей

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