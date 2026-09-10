Временные ограничения сняты в аэропортах Внуково и Домодедово

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Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в столичных аэропортах Внуково и Домодедово. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В ведомстве пояснили, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

До этого авиагавани принимали и отправляли самолеты по согласованию с соответствующими органами. В связи с этим возможны корректировки в расписании рейсов.

Ранее сообщалось, что авиационные власти России и Сербии договорились о расширении двустороннего воздушного сообщения, включая выполнение рейсов из городов Сербии в Калининград. Отмечалось, что назначенные сербские перевозчики получат возможность выполнять регулярные полеты.