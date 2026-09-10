В Театре Пушкина простились с актрисой Ниной Поповой

Фото: vk.ru/teatrpushkinru

Церемония прощания с заслуженной артисткой РСФСР Ниной Поповой состоялась в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина. Об этом сообщает ТАСС.

Прощание началось утром 10 сентября. Проводить актрису в последний путь пришли ее родственники и коллеги.

Попова скончалась 7 сентября на 82-м году жизни. Она проработала в Театре имени Пушкина 60 лет. В пресс-службе учреждения смерть артистки назвали огромной утратой.

Родилась Попова 20 марта 1945 года. В 1966-м она окончила Школу-студию МХАТ и в том же году начала работать в театре. Более пяти десятилетий Нина Попова была связана с Театром Пушкина. Среди созданных ею образов – Натали Пушкина в спектакле "Последние дни", Ольга в "Обломове", миссис Бойл в "Мышеловке" и королева Елизавета в постановке "Влюбленный Шекспир".

Профессиональные заслуги актрисы отметили в 1984 году, когда ей присвоили звание заслуженной артистки РСФСР. Позднее Попова получила ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и Дружбы, а также московский знак отличия "За безупречное служение городу Москве".

Помимо театральной сцены, Попова работала в кино и на телевидении. Ее можно увидеть в картинах и проектах "Алмазы для Марии", "День за днем", "Моя Пречистенка", "Следствие ведут знатоки" и других.