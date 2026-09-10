ВОЗ заявила об увеличении на 40% вероятности бесплодия у курящих женщин

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У курящих женщин вероятность бесплодия увеличивается на 40%. Такие данные приводятся в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Исследователи также выяснили, что у женщин, куривших в прошлом, но впоследствии отказавшихся от этой привычки, риск бесплодия может быть на 25% ниже, чем у тех, кто продолжает курить.

Кроме того, в докладе организации упомянута связь между курением и нарушениями репродуктивной функции у мужчин. Например, мужчины, которые курят, чаще сталкиваются с эректильной дисфункцией, отсутствием сперматозоидов, их аномальной морфологией и низкой подвижностью.

На репродуктивную функцию может влиять и пассивное курение. Это значит, что для возникновения соответствующих рисков человеку не обязательно курить самому, заключили в ВОЗ.

Ранее сообщалось, что почти 1,7 миллиона смертей по всему миру были вызваны воздействием пассивного курения в 2023 году. Воздействие табачного дыма привело к преждевременным смертям, к ранней инвалидности и заболеваниям.