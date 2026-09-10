10 сентября, 20:02Политика
Венгрия потребовала от ЕС компенсацию за отказ от российских энергоносителей
Фото: depositphotos/Baloncici
Венгрия намерена добиваться компенсационных выплат странам за отказ от поставок российских энергоносителей. Об этом венгерский премьер-министр Петер Мадьяр заявил на пресс-конференции по итогам саммита Вишеградской группы в Братиславе, передает ТАСС.
Политик сказал, что хочет видеть в 7-летнем бюджете ЕС конкретные предложения по поддержке компаний в Центральной Европе, по содействию в отказе от газа и нефти из России, полному переходу от ископаемого топлива к другим энергетическим источникам и развитию мощностей для хранения энергоносителей.
Мадьяр отметил, что в мире сохраняется крайне тяжелая ситуация в энергетике, в том числе нехватка бензина и дизеля. По его словам, бюджеты стран – членов ЕС не могут выдержать такой финансовой нагрузки, а сохранение предельных цен на топливо неизбежно ведет к его дефициту.
По словам Мадьяра, в ЕС пока не слышно ничего, кроме высокопарных лозунгов о защите конкуренции, а тем временем "компании Центральной Европы банкротятся, так как не могут оплачивать счета за электроэнергию и газ".
Ранее замглавы МИД России Александр Грушко рассказал, что решение европейских стран отказаться от российского газа негативно отразилось на их экономике и уровне жизни граждан. Кроме того, это сказывается на всех сферах соцобеспечения.
СМИ также писали, что полный отказ от импорта газа из России оказался бы болезненным для избирателей из Европы.
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