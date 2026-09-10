Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 сентября, 20:02

Политика

Венгрия потребовала от ЕС компенсацию за отказ от российских энергоносителей

Фото: depositphotos/Baloncici

Венгрия намерена добиваться компенсационных выплат странам за отказ от поставок российских энергоносителей. Об этом венгерский премьер-министр Петер Мадьяр заявил на пресс-конференции по итогам саммита Вишеградской группы в Братиславе, передает ТАСС.

Политик сказал, что хочет видеть в 7-летнем бюджете ЕС конкретные предложения по поддержке компаний в Центральной Европе, по содействию в отказе от газа и нефти из России, полному переходу от ископаемого топлива к другим энергетическим источникам и развитию мощностей для хранения энергоносителей.

Мадьяр отметил, что в мире сохраняется крайне тяжелая ситуация в энергетике, в том числе нехватка бензина и дизеля. По его словам, бюджеты стран – членов ЕС не могут выдержать такой финансовой нагрузки, а сохранение предельных цен на топливо неизбежно ведет к его дефициту.

По словам Мадьяра, в ЕС пока не слышно ничего, кроме высокопарных лозунгов о защите конкуренции, а тем временем "компании Центральной Европы банкротятся, так как не могут оплачивать счета за электроэнергию и газ".

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко рассказал, что решение европейских стран отказаться от российского газа негативно отразилось на их экономике и уровне жизни граждан. Кроме того, это сказывается на всех сферах соцобеспечения.

СМИ также писали, что полный отказ от импорта газа из России оказался бы болезненным для избирателей из Европы.

Глава ЕК заявила, что Европа не будет закупать российский газ

Читайте также


политикаэкономиказа рубежом

Почему современные дети хуже читают и считают?

Детям тяжело находить главную мысль и сопоставлять данные из разных источников

Эксперты уверены: всеми виной развитие высоких технологий

Читать
закрыть

Россиян за деньги учат ненавидеть женщин и принуждать к сексу

Суть курсов сводится к отработке скриптов

Эксперты уточняют: с точки зрения закона сейчас это не наказуемо

Читать
закрыть

Стоит ли покупать новые iPhone в России?

Модели iPhone 18 Pro и 18 Pro Max получили довольно скромный апгрейд

Эксперты уверены: девайс хороший, но уникальным его назвать нельзя

Читать
закрыть

Девушка обвинила сотрудника Nebar в домогательствах при приеме на работу

В частности, ее попросили сняться в нижнем белье и приехать на встречу в апартаменты

В подобных ситуациях эксперты советуют соискателям не продолжать коммуникацию

Читать
закрыть

Пара решила преодолеть пешком 9 тысяч километров через всю страну

Влюбленные бросили вызов нейросети

Читать
закрыть

В РФ попал устойчивый к лекарствам штамм туберкулеза

Ранее его замечали на территории Белоруссии, где он впервые был найден в 2006 году

Эксперты уточняют: прогнозировать дальнейшее распространение штамма пока сложно

Читать
закрыть

Почему техногении боятся бесконтрольного ИИ?

Эксперты выступили с жестким предупреждением о рисках

Читать
закрыть

Каким автомобилям угрожает бензин ниже класса "Евро-5"?

Этот бензин отличается от Евро-2–4 содержанием серы, свинца и некоторых металлов

Наибольшему воздействию такого топлива подвержены современные модели

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика