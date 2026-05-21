Дмитриев заявил о неизбежности энергокризиса в ЕС и Британии

Страны Евросоюза и Великобритании неизбежно столкнутся с энергетическим кризисом. Об этом заявил спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Таким образом он прокомментировал в соцсети X публикацию о росте популярности немецкой правой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).

"Будет еще больше после того, как "цунами" энергетического кризиса неизбежно обрушится на ЕС и Великобританию", – написал Дмитриев.

Ранее в МИД РФ заявили, что европейские страны потеряли до триллиона долларов из-за отказа от российского сырья и углеводородов.

По данным СМИ, Евросоюз планирует наращивать использование удобрений на основе коровьего навоза и органических отходов. Причиной послужил резкий рост цен на традиционные азотные удобрения и курс на снижение импортной зависимости.