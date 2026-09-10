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10 сентября, 14:33

Общество

Вес самой большой тыквы на конкурсе овощей в Москве превысил 800 кг

Фото: ТАСС/Евгений Мессман

Тыква, выращенная 12-летним жителем Иркутской области, признана самым крупным овощем на фестивале "Битва гигантов" в "Городской ферме" на ВДНХ. Контрольное взвешивание показало 817 килограммов, передает ТАСС.

Отец подростка Денис Павленко рассказал, что его сын занимается выращиванием тыкв уже четвертый год. До этого он получал плоды весом 37, 40 и 50 килограммов, а в прошлом году вырастил тыкву на 93 килограмма.

"Я помогал сыну минимально, занимался строительством теплицы и технической частью – подать воду, свет. <...> Я весной не думал, что мы окажемся здесь, на конкурсе, очень рад, конечно, что ему удалось проделать такую сложную работу", – поделился Павленко.

Он уточнил, что гигантский овощ сорта "Атлантик гигант" выращен из семечки фермера-любителя из Подмосковья Александра Чусова, который в прошлом году установил рекорд России – его тыква весила 969 килограммов. Павленко добавил, что министерство сельского хозяйства Иркутской области выделило машину для перевозки тыквы до Москвы.

Ранее на московских ярмарках к неофициальному Дню тыквы представили более 15 сортов. На ярмарках представлены три основных вида: мускатные, крупноплодные и твердокорые. Урожай в столицу привозят из Краснодарского края, Волгоградской, Липецкой, Московской и Тамбовской областей, а также из Чеченской Республики.

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