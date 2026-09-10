Скончался отец шеф-повара и телеведущего Константина Ивлева

Фото: Legion-Media.com/Persona Stars/053

Отец шеф-повара и телеведущего Константина Ивлева Виталий скончался на 83-м году жизни. Об этом сообщил сам ресторатор в беседе с РИА Новости.

При этом он не стал разглашать причину смерти.

"Это моя история", – подчеркнул телеведущий.

Ранее о смерти свекра сообщила бывшая жена телеведущего Мария. На своей странице в Instagram (владелец – компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) она опубликовала фото сына с дедушкой.

По некоторым данным из СМИ, Виталий Ивлев служил в КГБ СССР. Из-за такой работы его сын часть детства провел за границей, а в Москву семья вернулась, когда ему было около 12 лет.

Отец телеведущего надеялся, что сын продолжит его дело, однако после школы тот выбрал профессию повара. Как рассказывал сам Ивлев, он настолько плохо учился, что ему пришлось идти в ПТУ, где готовили поваров.

Ивлев рассчитывал, что учеба в ПТУ – временный шаг. В частности, телеведущий планировал отслужить в армии, вступить в партию и поступить в Высшую школу КГБ. Но после распада Советского Союза он решил работать по специальности. Отец шеф-повара поддержал выбор сына.

