Песков назвал попытку покушения на британских дипломатов поводом для беспокойства Европы

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Попытка подготовить покушение на британских дипломатов в России должна вызывать серьезную обеспокоенность в европейских столицах, так как они теряют контроль над действиями Киева. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также назвал произошедшее очередной провокацией Киева. По словам представителя Кремля, подобные действия должны находиться также в поле повышенного внимания российских спецслужб.

"Украинцы пытались, пытаются и, по всей видимости, будут дальше пытаться устраивать провокации, с тем чтобы побольше, поплотнее втянуть в войну своих западных кураторов", – сказал Песков.

Пресс-секретарь президента привел в качестве примера ситуацию с подрывом "Северных потоков". По его словам, подобных случаев, когда европейские страны теряли контроль над действиями Киева, было немало.

Ранее ФСБ сообщила о задержании гражданина России 1981 года рождения, работавшего в охране британского посольства в Москве. По данным ведомства, он сотрудничал с СБУ и выполнял поручения украинского блогера Дмитрия Карпенко, известного как "Апостол Дмитрий".

В частности, мужчина передавал конфиденциальную информацию о британских дипломатах: их адреса, транспорт, расписания и меры безопасности посольства. Сотрудники ФСБ выяснили, что Киев планировал использовать эти данные для организации нападений на дипломатов, чтобы спровоцировать конфликт между Великобританией и Россией, обвинить в этом Москву и добиться новых военных поставок и санкций.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о государственной измене. В британском МИД, комментируя ситуацию, заявили, что ознакомятся с информацией российской спецслужбы.