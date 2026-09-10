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10 сентября, 12:55

Политика

Британский МИД изучит заявление ФСБ о планах Киева атаковать его дипломатов

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Британский МИД уведомили про заявление ФСБ о планах Киева совершить теракты против посла Великобритании и других дипломатов в Москве. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Форин-офиса.

"Один из наших коллег на данный момент это изучает", – заявили там.

ФСБ сообщила о задержании гражданина России 1981 года рождения, который работал в охране британского посольства в Москве. По данным ведомства, он сотрудничал с СБУ. Следствие считает, что мужчина выполнял поручения украинского блогера Дмитрия Карпенко, известного как Апостол Дмитрий.

Мужчина передавал сведения о британских дипломатах, включая данные об их адресах, автомобилях, встречах и поездках. Кроме того, он собирал информацию о системе безопасности посольства и мероприятиях, которые там проводились. Полученные данные Киев намеревался использовать для подготовки атак на британского посла и других дипломатов.

Таким образом планировалось создать повод для обвинений Москвы, добиться прямого вовлечения Великобритании в конфликт с Россией, а также новых поставок оружия Украине и усиления санкционного давления. В отношении задержанного возбудили уголовное дело о государственной измене.

Ранее ФСБ задержала троих жителей Крыма, которых украинская разведка завербовала через сайт знакомств. Они общались с сотрудницей ГУР МО Украины, которая представлялась крымчанкой, вынужденно уехавшей из России. В ходе общения женщина просила новых знакомых делиться с ней информацией военного характера.

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