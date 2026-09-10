Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 сентября, 13:38

Политика
Главная / Новости /

Politico: французы стали враждебно настроены к Евросоюзу из-за политики Брюсселя

СМИ заявили о враждебном настрое французов к Евросоюзу

Фото: 123RF.com/code2707

Французы стали враждебно настроены к Европейскому союзу из-за политики Брюсселя, сообщает RT со ссылкой на Politico.

По словам собеседника журналистов, он никогда не видел Францию настолько враждебно настроенной к ЕС, как сейчас. При этом главным источником страхов являются Брюссель и мигранты, указал он.

Ранее СМИ заявили, что "Коалиция желающих" постепенно угасает из-за отсутствия в организации выраженного лидерства. Опасения по поводу "вакуума лидерства" возникли в связи с уходом с поста экс-премьера Великобритании Кира Стармера и невозможности президента Франции Эммануэля Макрона участвовать в президентских выборах в следующем году.

В будущем роль лидера, по мнению журналистов, может взять на себя немецкий канцлер Фридрих Мерц, но внутри Германии остается напряженной политическая обстановка.

Читайте также


политиказа рубежом

Почему современные дети хуже читают и считают?

Детям тяжело находить главную мысль и сопоставлять данные из разных источников

Эксперты уверены: всеми виной развитие высоких технологий

Читать
закрыть

Россиян за деньги учат ненавидеть женщин и принуждать к сексу

Суть курсов сводится к отработке скриптов

Эксперты уточняют: с точки зрения закона сейчас это не наказуемо

Читать
закрыть

Стоит ли покупать новые iPhone в России?

Модели iPhone 18 Pro и 18 Pro Max получили довольно скромный апгрейд

Эксперты уверены: девайс хороший, но уникальным его назвать нельзя

Читать
закрыть

Девушка обвинила сотрудника Nebar в домогательствах при приеме на работу

В частности, ее попросили сняться в нижнем белье и приехать на встречу в апартаменты

В подобных ситуациях эксперты советуют соискателям не продолжать коммуникацию

Читать
закрыть

Пара решила преодолеть пешком 9 тысяч километров через всю страну

Влюбленные бросили вызов нейросети

Читать
закрыть

В РФ попал устойчивый к лекарствам штамм туберкулеза

Ранее его замечали на территории Белоруссии, где он впервые был найден в 2006 году

Эксперты уточняют: прогнозировать дальнейшее распространение штамма пока сложно

Читать
закрыть

Почему техногении боятся бесконтрольного ИИ?

Эксперты выступили с жестким предупреждением о рисках

Читать
закрыть

Каким автомобилям угрожает бензин ниже класса "Евро-5"?

Этот бензин отличается от Евро-2–4 содержанием серы, свинца и некоторых металлов

Наибольшему воздействию такого топлива подвержены современные модели

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика