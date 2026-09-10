Фото: 123RF.com/code2707

Французы стали враждебно настроены к Европейскому союзу из-за политики Брюсселя, сообщает RT со ссылкой на Politico.

По словам собеседника журналистов, он никогда не видел Францию настолько враждебно настроенной к ЕС, как сейчас. При этом главным источником страхов являются Брюссель и мигранты, указал он.

Ранее СМИ заявили, что "Коалиция желающих" постепенно угасает из-за отсутствия в организации выраженного лидерства. Опасения по поводу "вакуума лидерства" возникли в связи с уходом с поста экс-премьера Великобритании Кира Стармера и невозможности президента Франции Эммануэля Макрона участвовать в президентских выборах в следующем году.

В будущем роль лидера, по мнению журналистов, может взять на себя немецкий канцлер Фридрих Мерц, но внутри Германии остается напряженной политическая обстановка.

