В Румынии обнаружили обломки беспилотника на пляже

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Обломки беспилотника нашли на пляже Капу-Мидиа в Румынии. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Минобороны страны.

Фрагменты заметили туристы вечером 9 сентября. После этого полиция оцепила территорию, а обследование находки решили провести утром 10-го числа.

К месту обнаружения направили саперов ВМС Румынии. Проверка показала, что фрагменты не содержат взрывчатых веществ.

Ранее премьер Норвегии Йонас Гар Стере рассказал, что самолет Зеленского едва не задел дрон при вылете из Молдавии. Украинский лидер летел в Осло на похороны короля Харальда V.

В Кишиневе позднее данную информацию опровергли. По словам представителей властей, борт задержался из-за ограничений на использование воздушного пространства, но никакой угрозы не было. В Минобороны Молдавии уточнили, что аэропорт приостанавливал работу именно из-за дрона в небе, несколько рейсов перенаправили, а беспилотник отследили до границы с Румынией.