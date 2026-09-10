Эксперт Тихомиров предупредил об опасности отравления ядовитым грибом при сборе опят

10 сентября, 14:14Общество
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Осенью москвичи рискуют отравиться, спутав бледную поганку и галерину окаймленную с популярными съедобными грибами. Об этом Москве 24 рассказал автор научно-популярного канала о грибах Дмитрий Тихомиров.
Ранее кандидат биологических наук Павел Глазков предупредил в разговоре с Агентством "Москва", что в подмосковных лесах уже поспела самая ядовитая ягода России – вороний глаз. Также эксперт обратил внимание, что созрели и опасные плоды ландыша.
Однако, по словам Тихомирова, спутать оба растения с какими-то съедобными в лесу просто невозможно.
Что касается ландыша, то красный цвет его ягод может напоминать бруснику. Однако по виду плоды совсем другие: более крупные, растут в ряд на одной ветке. К тому же у стебля ландыша сразу можно заметить характерные длинные продолговатые листья.
"Брусника же растет на ветке большими гроздьями, как бы собирается в кучки. Ну и листья у нее мелкие и округлые", – пояснил эксперт.
Опаснее всего сейчас ошибиться при сборе грибов, поскольку идет сезон опят, которые можно спутать с галериной окаймленной. Она содержит аматоксины, поражающие печень и почки, предупредил Тихомиров.
У галерины, в отличие от опенка, на ножке есть белый паутинистый налет. Также ее шляпка всегда имеет однородный цвет, тогда как у съедобного двойника она делится на более темные и светлые круги.
Эксперт добавил, что аматоксины содержит и бледная поганка, которая считается самым ядовитым грибом в лесу. Ее можно спутать с шампиньоном или зеленоватыми сыроежками. Однако у ядовитого двойника всегда есть характерное утолщение у основания ножки. Поэтому гриб всегда надо не срезать, а выкручивать, чтобы можно было это проверить.
Ранее герпетолог и серпентолог Владимир Черлин предупредил о риске встречи с гадюкой в осеннем лесу. Она может укусить во время сбора грибов и ягод, когда человек тянется рукой и нечаянно натыкается на пресмыкающееся, лежащее в траве или под листьями.