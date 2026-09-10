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10 сентября, 14:14

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Эксперт Тихомиров предупредил об опасности отравления ядовитым грибом при сборе опят

Эксперт рассказал, какие ядовитые грибы и ягоды появились в подмосковных лесах

Фото: 123RF.com/andtam

Осенью москвичи рискуют отравиться, спутав бледную поганку и галерину окаймленную с популярными съедобными грибами. Об этом Москве 24 рассказал автор научно-популярного канала о грибах Дмитрий Тихомиров.

Ранее кандидат биологических наук Павел Глазков предупредил в разговоре с Агентством "Москва", что в подмосковных лесах уже поспела самая ядовитая ягода России – вороний глаз. Также эксперт обратил внимание, что созрели и опасные плоды ландыша.

Однако, по словам Тихомирова, спутать оба растения с какими-то съедобными в лесу просто невозможно.

Да, вороний глаз имеет темно-синий цвет, как у черники. Однако последняя всегда растет на кусте группами в окружении мелких листочков, первый же торчит одиноко на стебле, окруженном розеткой крупных листов.
Дмитрий Тихомиров
автор научно-популярного канала о грибах

Что касается ландыша, то красный цвет его ягод может напоминать бруснику. Однако по виду плоды совсем другие: более крупные, растут в ряд на одной ветке. К тому же у стебля ландыша сразу можно заметить характерные длинные продолговатые листья.

"Брусника же растет на ветке большими гроздьями, как бы собирается в кучки. Ну и листья у нее мелкие и округлые", – пояснил эксперт.

Опаснее всего сейчас ошибиться при сборе грибов, поскольку идет сезон опят, которые можно спутать с галериной окаймленной. Она содержит аматоксины, поражающие печень и почки, предупредил Тихомиров.

У галерины, в отличие от опенка, на ножке есть белый паутинистый налет. Также ее шляпка всегда имеет однородный цвет, тогда как у съедобного двойника она делится на более темные и светлые круги.

Кроме того, галерина окаймленная обычно растет по несколько штук, тогда как опята располагаются обширными группами. Однако опасность в том, что ядовитый двойник иногда может затесаться прямо в съедобную "семью". Поэтому надо быть очень внимательными.
Дмитрий Тихомиров
автор научно-популярного канала о грибах

Эксперт добавил, что аматоксины содержит и бледная поганка, которая считается самым ядовитым грибом в лесу. Ее можно спутать с шампиньоном или зеленоватыми сыроежками. Однако у ядовитого двойника всегда есть характерное утолщение у основания ножки. Поэтому гриб всегда надо не срезать, а выкручивать, чтобы можно было это проверить.

Ранее герпетолог и серпентолог Владимир Черлин предупредил о риске встречи с гадюкой в осеннем лесу. Она может укусить во время сбора грибов и ягод, когда человек тянется рукой и нечаянно натыкается на пресмыкающееся, лежащее в траве или под листьями.

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