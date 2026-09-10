В Госдуме раскритиковали новые iPhone 18 Pro и Duo

Фото: apple.com

Обновления в последнем релизе американской компании Apple оказались незначительными по сравнению с прошлогодним флагманом. Об этом в беседе с "Газетой.ру" заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

По его словам, он следил за презентацией, поскольку ему было интересно, чем Apple ответит на разработки других производителей, в том числе китайских. При этом новые классические модели он оценил скептически.

"Это сущие слезы, на них даже не надо смотреть", – сказал депутат.

Отдельно Милонов высказался о складном iPhone Duo с тремя дисплеями. По его мнению, складные смартфоны уже не являются новой технологией для рынка, поэтому появление такого устройства не выглядит технологическим прорывом.

Депутат предположил, что Apple делает ставку прежде всего на внешний эффект от складного смартфона. Он считает, что устройство должно выделять владельца среди пользователей обычных моделей и потому имеет скорее маркетинговое, чем технологическое значение.

Примечательно, что ранее Милонов неоднократно критиковал владельцев техники Apple, в том числе выступал с критикой релиза iPhone 16. В октябре 2025 года депутата заметили с новым оранжевым iPhone 17 Pro, менее чем через месяц после старта продаж, что вызвало резонанс.

В ответ Милонов заявил, что взял аппарат, чтобы поискать уязвимости в iOS. В июле 2026 года Милонов сообщил о переходе на Honor 600 Pro.

9 сентября Apple на презентации показала первый в своей истории складной смартфон iPhone Duo, а также iPhone 18, iPhone 18 Pro Max, часы Apple Watch Series 12 и AirPods 5-го поколения.

