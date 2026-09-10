Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 сентября, 14:25

Технологии

В Госдуме раскритиковали новые iPhone 18 Pro и Duo

Фото: apple.com

Обновления в последнем релизе американской компании Apple оказались незначительными по сравнению с прошлогодним флагманом. Об этом в беседе с "Газетой.ру" заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

По его словам, он следил за презентацией, поскольку ему было интересно, чем Apple ответит на разработки других производителей, в том числе китайских. При этом новые классические модели он оценил скептически.

"Это сущие слезы, на них даже не надо смотреть", – сказал депутат.

Отдельно Милонов высказался о складном iPhone Duo с тремя дисплеями. По его мнению, складные смартфоны уже не являются новой технологией для рынка, поэтому появление такого устройства не выглядит технологическим прорывом.

Депутат предположил, что Apple делает ставку прежде всего на внешний эффект от складного смартфона. Он считает, что устройство должно выделять владельца среди пользователей обычных моделей и потому имеет скорее маркетинговое, чем технологическое значение.

Примечательно, что ранее Милонов неоднократно критиковал владельцев техники Apple, в том числе выступал с критикой релиза iPhone 16. В октябре 2025 года депутата заметили с новым оранжевым iPhone 17 Pro, менее чем через месяц после старта продаж, что вызвало резонанс.

В ответ Милонов заявил, что взял аппарат, чтобы поискать уязвимости в iOS. В июле 2026 года Милонов сообщил о переходе на Honor 600 Pro.

9 сентября Apple на презентации показала первый в своей истории складной смартфон iPhone Duo, а также iPhone 18, iPhone 18 Pro Max, часы Apple Watch Series 12 и AirPods 5-го поколения.

Apple презентовала новые модели iPhone

Читайте также


технологии

Почему современные дети хуже читают и считают?

Детям тяжело находить главную мысль и сопоставлять данные из разных источников

Эксперты уверены: всеми виной развитие высоких технологий

Читать
закрыть

Россиян за деньги учат ненавидеть женщин и принуждать к сексу

Суть курсов сводится к отработке скриптов

Эксперты уточняют: с точки зрения закона сейчас это не наказуемо

Читать
закрыть

Стоит ли покупать новые iPhone в России?

Модели iPhone 18 Pro и 18 Pro Max получили довольно скромный апгрейд

Эксперты уверены: девайс хороший, но уникальным его назвать нельзя

Читать
закрыть

Девушка обвинила сотрудника Nebar в домогательствах при приеме на работу

В частности, ее попросили сняться в нижнем белье и приехать на встречу в апартаменты

В подобных ситуациях эксперты советуют соискателям не продолжать коммуникацию

Читать
закрыть

Пара решила преодолеть пешком 9 тысяч километров через всю страну

Влюбленные бросили вызов нейросети

Читать
закрыть

В РФ попал устойчивый к лекарствам штамм туберкулеза

Ранее его замечали на территории Белоруссии, где он впервые был найден в 2006 году

Эксперты уточняют: прогнозировать дальнейшее распространение штамма пока сложно

Читать
закрыть

Почему техногении боятся бесконтрольного ИИ?

Эксперты выступили с жестким предупреждением о рисках

Читать
закрыть

Каким автомобилям угрожает бензин ниже класса "Евро-5"?

Этот бензин отличается от Евро-2–4 содержанием серы, свинца и некоторых металлов

Наибольшему воздействию такого топлива подвержены современные модели

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика