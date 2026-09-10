В Петербурге мужчина убил мать и спрятал тело в морозилке

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В Санкт-Петербурге мужчина убил свою мать и спрятал тело в морозильной камере. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по городу.

Вечером 9 сентября мужчина обратился к патрульному наряду вневедомственной охраны Росгвардии и рассказал, что убил мать в ходе ссоры в квартире на Ленинском проспекте. При выезде следователей на место происшествия в морозильной камере было найдено тело женщины.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве. Сын убитой задержан. Выяснилось, что он состоит на учете.

Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли улики и назначили комплекс судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрическую. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее двух женщин убили в кафе в Хасавюрте. По данным следователей, 46-летний местный житель на почве внезапно возникшей личной неприязни несколько раз выстрелил в них из огнестрельного оружия. Одна из женщин скончалась на месте от полученных ранений, а вторая была доставлена в медучреждение, но спасти ее не удалось.

Как выяснили СМИ, погибшими были мать и дочь, работавшие в кафе. Злоумышленником же оказался бывший муж старшей женщины. Он просил ее уволиться из заведения, так как эта работа, по его утверждению, позорила семью.

