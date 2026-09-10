10 сентября, 15:05Политика
Песков назвал "угрозу" самолету Зеленского эфемерной
Фото: kremlin.ru
Угроза со стороны беспилотника самолету президента Украины Владимира Зеленского в аэропорту Кишинева была эфемерной, заявил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Что касается вот этой эфемерной "угрозы" для самолета – ее не существовало, это уже признали сами украинцы", – сказал он.
Песков подчеркнул, что сама ситуация не имела под собой фактических оснований.
Ранее власти Молдавии опровергли заявление премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере, что самолет Зеленского чуть не столкнулся с дроном при вылете из Кишинева.
Как уточнило молдавское правительство, борт вылетел с задержкой из-за временных ограничений на использование воздушного пространства. Самолету ничего не угрожало, а аэропорт Кишинева прекратил принимать и выпускать рейсы именно из-за того, что дрон оказался в воздушном пространстве страны.