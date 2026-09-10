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10 сентября, 15:05

Политика

Песков назвал "угрозу" самолету Зеленского эфемерной

Фото: kremlin.ru

Угроза со стороны беспилотника самолету президента Украины Владимира Зеленского в аэропорту Кишинева была эфемерной, заявил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Что касается вот этой эфемерной "угрозы" для самолета – ее не существовало, это уже признали сами украинцы", – сказал он.

Песков подчеркнул, что сама ситуация не имела под собой фактических оснований.

Ранее власти Молдавии опровергли заявление премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере, что самолет Зеленского чуть не столкнулся с дроном при вылете из Кишинева.

Как уточнило молдавское правительство, борт вылетел с задержкой из-за временных ограничений на использование воздушного пространства. Самолету ничего не угрожало, а аэропорт Кишинева прекратил принимать и выпускать рейсы именно из-за того, что дрон оказался в воздушном пространстве страны.

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