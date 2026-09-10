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10 сентября, 16:52

Общество

Подмосковные хирурги разделили ребенку сросшиеся пальцы на руке

Фото: mz.mosreg.ru

Врачи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы (МОДКТОБ) провели операцию по разделению сросшихся с рождения пальцев на левой руке ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.

У малыша были неотделимы третий и четвертый пальцы левой кисти. Такая патология называется синдактилией и развивается в первые недели беременности.

Для разделения тканей хирурги использовали метод комбинированной кожной пластики: сформировали межпальцевый промежуток местной тканью, затем закрыли дефекты кожными трансплантатами, рассказал главврач МОДКТОБ Александр Григорьев.

Операция прошла успешно. Анатомия кисти и подвижность суставов пальцев полностью восстановлены. Контрольный осмотр врача через шесть месяцев после вмешательства подтвердил положительный результат.

Ранее столичные медики прооперировали мальчика с редкой аномалией мочевыделительной системы. У ребенка выявили дивертикул мочеточника – слепой отросток, где скапливалась и застаивалась моча, из-за чего сформировался камень. После хирургического вмешательства юного пациента выписали домой в удовлетворительном состоянии.

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