10 сентября, 16:52Общество
Подмосковные хирурги разделили ребенку сросшиеся пальцы на руке
Фото: mz.mosreg.ru
Врачи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы (МОДКТОБ) провели операцию по разделению сросшихся с рождения пальцев на левой руке ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
У малыша были неотделимы третий и четвертый пальцы левой кисти. Такая патология называется синдактилией и развивается в первые недели беременности.
Для разделения тканей хирурги использовали метод комбинированной кожной пластики: сформировали межпальцевый промежуток местной тканью, затем закрыли дефекты кожными трансплантатами, рассказал главврач МОДКТОБ Александр Григорьев.
Операция прошла успешно. Анатомия кисти и подвижность суставов пальцев полностью восстановлены. Контрольный осмотр врача через шесть месяцев после вмешательства подтвердил положительный результат.
Ранее столичные медики прооперировали мальчика с редкой аномалией мочевыделительной системы. У ребенка выявили дивертикул мочеточника – слепой отросток, где скапливалась и застаивалась моча, из-за чего сформировался камень. После хирургического вмешательства юного пациента выписали домой в удовлетворительном состоянии.
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