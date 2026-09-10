Подмосковные врачи спасли мужчину после удара током с напряжением 4 тыс вольт

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Врачи Ступинской больницы спасли мужчину, пострадавшего от удара током напряжением около 4 тысяч вольт. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

Пациент поступил в состоянии комы, его сразу доставили в отделение анестезиологии и реанимации. Врачи установили, что разряд прошел через головной мозг, в результате чего у мужчины развился отек этого органа. Его перевели на искусственную вентиляцию легких и начали интенсивную терапию.

Заведующий отделением анестезиологии и реанимации Вячеслав Ребенко рассказал, что особое внимание уделяли динамике маркеров повреждения тканей, показателям свертываемости крови и функции почек. Высоковольтный ток способен вызывать массивный распад мышечной ткани и приводить к острой почечной недостаточности.

Спустя почти сутки пациент пришел в сознание, его отключили от аппарата ИВЛ. После стабилизации состояния его перевели в профильное отделение.

В министерстве напомнили о мерах безопасности при работе с электрическим оборудованием: использовать защитную экипировку, обесточивать приборы перед началом работ и не выполнять их самостоятельно без опыта. При серьезном поражении током необходимо сразу обратиться к врачу, даже если самочувствие нормальное.

Ранее врачи во Владивостоке спасли 50-летнего мужчину, который суммарно находился в состоянии клинической смерти 35 минут. Мужчине стало плохо на работе, после чего ему вызвали скорую помощь. До госпитализации у него дважды останавливалось сердце, но в больнице врачи восстановили кровоток. Через трое суток томография не выявила признаков повреждения мозга, сознание мужчины остается ясным.

