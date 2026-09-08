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08 сентября, 11:29

Общество

Врачи во Владивостоке спасли мужчину после 35 минут клинической смерти

Фото: depositphotos/wedmov​

Врачи во Владивостоке спасли 50-летнего мужчину, который суммарно находился в состоянии клинической смерти 35 минут. Об этом сообщили в Приморской краевой клинической больнице № 1.

Мужчине стало плохо на работе, после чего ему вызвали скорую помощь. До госпитализации у него дважды останавливалось сердце: первый эпизод длился 25 минут, второй произошел во время транспортировки и продолжался еще 10 минут. Медики провели реанимацию и доставили пациента в региональный сосудистый центр.

В больнице врачи экстренно восстановили кровоток в пораженной коронарной артерии и установили стент. Одновременно специалистам пришлось бороться с кардиогенным шоком и критически низким давлением. После операции пациенту вводили препараты для его поддержания и проводили нейровегетативную блокаду для защиты головного мозга от последствий клинической смерти.

Через трое суток компьютерная томография не выявила признаков повреждения мозга, сознание мужчины остается ясным. Также врачам удалось избежать поражения почек, а его кровообращение постепенно восстановилось без необходимости поддерживать давление лекарствами.

Сейчас пациент продолжает находиться в реанимации, однако его состояние позволяет ему самостоятельно садиться и вставать. Вскоре его планируют перевести в обычную палату.

В больнице отметили, что действующий протокол сердечно-легочной реанимации предусматривает прекращение мероприятий после 30 минут остановки сердца. В данном случае суммарная продолжительность клинической смерти составила 35 минут, а благоприятный исход специалисты назвали редким клиническим случаем.

Ранее в Техасе 19-летний Хантер Уайч выжил после прямого удара молнии во время рыбалки. Он прислонился к дереву, когда в него попал разряд, в результате чего юноша потерял сознание. Очнувшись, он не мог двигать ногами, также у него были серьезные ожоги, а щепки от расколовшегося дерева вонзились в тело. После почти 10 часов в больнице он полностью восстановился.

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