Песков не увидел в словах Трампа территориальных претензий на Луну

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не считает высказывание американского лидера Дональда Трампа о Луне претензией на владение спутником Земли. Об этом он рассказал на брифинге для журналистов в преддверии саммита БРИКС.

По словам представителя Кремля, когда Трамп написал "Луна наша", он, вероятно, имел в виду скорое возвращение туда американских астронавтов. Песков также выразил уверенность в том, что это будет великой победой не только Штатов, но и всего человечества.

"И это можно только приветствовать. Это будет очень важный шаг в освоении космоса", – подчеркнул он.

При этом Песков отметил, что Россия не поддерживает идею приватизации в космосе. По его словам, космос должен быть площадкой для взаимного сотрудничества и взаимного диалога, а не для конфронтации.

Ранее Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social фотографию Луны на фоне Земли, сопроводив ее подписью "Луна наша". Комментируя этот пост, ученые подчеркнули, что любые претензии отдельных государств на спутник не имеют юридических оснований. Даже высадка 12 американских астронавтов около 50 лет назад не дает США оснований заявлять права на Луну.

В частности, договор о космосе запрещает государствам присваивать небесные тела, в том числе путем провозглашения суверенитета или оккупации. Установка флага, размещение оборудования или высадка астронавтов также не дают стране территориальных прав на Луну.

