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08 сентября, 13:07

Общество

100-летний британец заявил, что планирует прожить еще 20 лет

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/University of West Florida

100-летний ветеран Второй мировой войны Альберт Малин, живущий в Великобритании, заявил, что чувствует себя хорошо и намерен прожить еще как минимум 20 лет. Об этом сообщает BBC News.

Малин, родившийся в Бромсгрове в Вустершире, во время войны был матросом на корвете HMS Oxlip и принимал участие в арктических конвоях. Хотя служба проходила в суровых условиях, серьезных заболеваний у него не было – лишь две замены тазобедренных суставов.

Он до сих пор живет один, без помощников, сам покупает продукты и готовит. В свой юбилей он признался, что стал "чуть медленнее", но в душе ему все еще 50 лет.

Малин полагает, что он, возможно, один из последних оставшихся в живых участников арктических конвоев. Он часто вспоминает своих товарищей, особенно экипаж корабля Bluebell, который утонул со всем экипажем на борту. По словам ветерана, эти события он помнит так, как будто они случились вчера, и иногда ему грустно, но он вспоминает и хорошие моменты.

Также Малин рассказал, что каждый день думает о своей жене Руби, которая умерла 13 лет назад, и очень скучает по ней.

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