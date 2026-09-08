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08 сентября, 12:42

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Химик Фаустов: лук токсичен для собак и кошек из-за сернистых соединений

Ученый рассказал, почему лук опасен для собак и кошек

Фото: портал мэра и правительства Москвы​

Лук опасен для домашних питомцев, так как содержит сернистые соединения, которые разрушают эритроциты у животных и вызывают тяжелую анемию. Об этом РИА Новости рассказал ассистент кафедры "Химия и биотехнология" Пермского политеха (ПНИПУ) Никита Фаустов.

Эксперт пояснил, что гемолитическая анемия – это состояние, при котором организм не может переносить кислород.

"Безопасной дозы не существует", – уточнил специалист.

По его словам, особенно уязвимы кошки. Критическая доза для них составляет около 5 граммов, а для собак – от 15 до 30 граммов на килограмм веса.

Отравление может развиться не только от однократного употребления большой порции, но и от регулярного кормления малыми дозами, поскольку токсины накапливаются. Фаустов добавил, что опасны для животных все формы лука – сырой, вареный, жареный и даже сушеный.

Тем временем в иностранных соцсетях стали популярны ролики, в которых предлагается давать питомцам ибупрофен при травмах. Однако человеческие лекарства могут вызвать у них отравление, доходящее до реанимации, предупредил ветврач Михаил Шеляков. Он уточнил, что необходимость применять специальные ветеринарные препараты обусловлена особенностями физиологии животных.

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