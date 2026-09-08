Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 сентября, 12:56

Общество
Главная / Новости /

Синоптик Позднякова: сильный ветер снизит концентрацию аллергенов в воздухе Москвы

Синоптик заявила, что сильный ветер в Москве помешает накоплению аллергенов в воздухе

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сильный ветер в ближайшие дни помешает накоплению вредных примесей и аллергенов в приземном слое воздуха Москвы. Об этом сообщила Агентству "Москва" ведущий специалист "Метеоновостей" Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, в начале недели в городе будет преобладать северо-западный ветер. Метеоролог отметила, что порывы будут плотными и не позволят накапливать примеси в воздухе.

"В ближайшие несколько дней погода не будет способствовать особому накоплению вредных примесей. Потому что у нас всегда будет сохраняться ветер и будет довольно сильное перемешивание", – пояснила Позднякова.

По данным погодных сервисов, 8 сентября активность пыльцы в Москве оценивается как умеренная. Среди актуальных аллергенов – сорные травы, полынь и злаки.

Ранее доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина посоветовала водителям не принимать средства от аллергии, так как они вызывают сонливость и замедление реакции. Также она напомнила, что автомобилистам нельзя принимать наркотические и психоактивные препараты, которые содержат кодеин или фенобарбитал.

Кроме того, водителям нужно воздержаться от употребления аспирина, парацетамола и лекарств, которые обычно используют при головной боли и простуде. Волгина подчеркнула, что каждый человек должен осознавать ответственность при приеме определенных лекарств перед вождением.

"Новости дня": врачи предупредили о пике активности пыльцы в Москве

Читайте также


обществопогодагород

Почему техногении боятся бесконтрольного ИИ?

Эксперты выступили с жестким предупреждением о рисках

Читать
закрыть

Каким автомобилям угрожает бензин ниже класса "Евро-5"?

Этот бензин отличается от Евро-2–4 содержанием серы, свинца и некоторых металлов

Наибольшему воздействию такого топлива подвержены современные модели

Читать
закрыть

Как высыпаться, живя рядом с шумными дорогами?

Чтобы нормализовать ночной отдых, можно улучшить звукоизоляцию

Еще вариант – приобрести беруши

Читать
закрыть

Теневой прокат голливудского кино в РФ под угрозой закрытия

Эксперты уверены: практика прекратится в течение ближайших двух-трех месяцев

В отрасли уже обсуждается новая модель работы залов

Читать
закрыть

Действительно ли "Оземпик" способен убить человека?

Жительница Краснодара связала серьезные проблемы со здоровьем с курсом инъекций

Эксперты уверены: иногда из-за препарата может возникнуть желчекаменная болезнь

Читать
закрыть

Чем может обернуться привычка подкармливать зверьков в парках?

Белки покусали свыше 500 россиян за последний год

Главная опасность укуса лесными животными – вирус бешенства

Читать
закрыть

Хоррор-квесты в лесу завоевали популярность у москвичей

Локация, игра актеров позволяют погрузиться в атмосферу, провоцируя выброс адреналина

Эксперты уточняют: реакция на страх приносит сильное возбуждение, а потом эйфорию

Читать
закрыть

Сколько продлится бабье лето в Москве?

9 сентября воздух прогреется до 19–21 градуса, а в четверг – до 22–26 при солнечной погоде

Потепление продлится с 9 по 14 сентября, затем будет похолодание и возвращение осадков

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика