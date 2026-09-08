Синоптик Позднякова: сильный ветер снизит концентрацию аллергенов в воздухе Москвы

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Сильный ветер в ближайшие дни помешает накоплению вредных примесей и аллергенов в приземном слое воздуха Москвы. Об этом сообщила Агентству "Москва" ведущий специалист "Метеоновостей" Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, в начале недели в городе будет преобладать северо-западный ветер. Метеоролог отметила, что порывы будут плотными и не позволят накапливать примеси в воздухе.

"В ближайшие несколько дней погода не будет способствовать особому накоплению вредных примесей. Потому что у нас всегда будет сохраняться ветер и будет довольно сильное перемешивание", – пояснила Позднякова.

По данным погодных сервисов, 8 сентября активность пыльцы в Москве оценивается как умеренная. Среди актуальных аллергенов – сорные травы, полынь и злаки.

Ранее доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина посоветовала водителям не принимать средства от аллергии, так как они вызывают сонливость и замедление реакции. Также она напомнила, что автомобилистам нельзя принимать наркотические и психоактивные препараты, которые содержат кодеин или фенобарбитал.

Кроме того, водителям нужно воздержаться от употребления аспирина, парацетамола и лекарств, которые обычно используют при головной боли и простуде. Волгина подчеркнула, что каждый человек должен осознавать ответственность при приеме определенных лекарств перед вождением.

