Аллерголог-иммунолог Чернышова: россияне стали чаще страдать "кондиционерной аллергией"

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Россияне стали чаще страдать "кондиционерной аллергией" в летний сезон. Ее симптомы могут перерасти в ринит, бронхиальную астму и конъюнктивит, сообщает Baza со ссылкой на аллерголога-иммунолога Екатерину Чернышову.

Специалист подтвердила, что число жалоб на аллергию "непонятного происхождения" действительно выросло. По ее словам, в 5 из 10 случаев речь идет именно о "кондиционерной аллергии".

Сами по себе устройства не вызывают аллергию, но становятся благоприятной средой для бактерий, плесени и грибков. Причем постоянная работа техники и редкая чистка усугубляют ситуацию. В скопившейся пыли с вероятностью 70% заводятся пылевые клещи, которые способны спровоцировать круглогодичную бытовую аллергию.

Особенно в зоне риска, отмечает врач, находятся офисные работники. Они все чаще жалуются на внезапную отечность носа, чихание и кашель. Многие ошибочно связывают эти симптомы с вирусными инфекциями или цветением деревьев.

"Аллергия не проявится сразу. Как правило, это происходит к концу рабочего дня. Самый распространенный симптом – зуд, покраснение или слезоточивость глаз. Отек слизистой носа – также явный маркер "кондиционерной аллергии", – пояснила Чернышова.

Чтобы минимизировать реакцию организма, специалист рекомендовала чистить фильтры кондиционера каждые 2–4 недели, поддерживать влажность воздуха на уровне 40–60%, а также регулярно проветривать помещение и не переохлаждать его, поскольку слишком холодный воздух раздражает слизистые.

На подобную проблему ранее обращал внимание и врач общей практики Денис Прокофьев. Он предупредил, что кондиционер может стать источником тяжелых заболеваний дыхательных путей, вплоть до летального исхода.

Специалист также подтвердил, что в устройстве без должного ухода развивается грибковая инфекция. Таким образом, при включении споры плесени попадают в воздух, что приводит к заражению легких и развитию пневмонии, бронхита или астмы.