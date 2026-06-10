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10 июня, 21:10

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Врач Карпенко: кондиционер может спровоцировать боль в горле всего за 15 минут

Врач предупредил, что кондиционер может вызвать боль в горле всего за 15 минут

Фото: depositphotos/IgorVetushko

Резкий перепад температуры между жарой на улице и прохладным помещением с кондиционером может привести к боли в горле всего за 10–15 минут. Об этом "Газете.ру" рассказал доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Дмитрий Карпенко.

По его словам, при переходе из жары в холод слизистая оболочка носоглотки переживает своеобразный физиологический шок. Сначала происходит резкое сужение сосудов и снижается кровоток, затем временно ослабевает местный иммунитет, а после слизистая начинает пересыхать и покрываться микротрещинами.

"Таким образом, кондиционер не заносит инфекцию, – он за 10 минут полностью обезоруживает ваше горло перед микробами, которые уже находились внутри", – объяснил Карпенко.

Врач отметил, что безопасной считается разница температур между улицей и помещением не более 5–7, максимум – 10 градусов. Кроме того, поток холодного воздуха не должен быть направлен на лицо, шею или спину.

Если после пребывания под кондиционером появились сухость, першение или боль при глотании, специалист порекомендовал увлажнить слизистую с помощью полосканий, спреев с морской водой или таблеток для рассасывания.

Еще одной сезонной угрозой летом становятся кишечные инфекции, которые в жаркую погоду размножаются значительно быстрее, рассказала RT гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

По словам специалиста, наиболее опасны скоропортящиеся продукты, в том числе молоко, мясо, рыба, готовые блюда и кондитерские изделия с кремом. Даже несколько часов хранения в неподходящих условиях могут привести к накоплению опасного количества бактерий, причем продукт не всегда меняет запах или внешний вид.

Врач также напомнила о важности соблюдения гигиены, так как источником заражения могут стать грязные руки, немытые овощи и фрукты, а также вода из непроверенных источников. Для профилактики кишечных инфекций она порекомендовала использовать только безопасную питьевую воду, тщательно мыть продукты и соблюдать правила хранения пищи.

Особую осторожность, по словам Кашух, следует проявлять беременным женщинам, семьям с маленькими детьми, пожилым людям и пациентам с хроническими заболеваниями, поскольку у них кишечные инфекции зачастую протекают тяжелее и быстрее приводят к обезвоживанию.

Если после еды появились тошнота, рвота, диарея, боли в животе или повысилась температура, необходимо как можно быстрее обратиться к врачу и не заниматься самолечением.

Ранее ветеринарный врач Наталья Колесникова предупредила, что неправильное использование кондиционера может привести к проблемам со здоровьем у питомцев. Резкий перепад между жарой на улице и холодом в помещении создает нагрузку на организм, провоцируя воспаления, обострение хронических заболеваний суставов и мышц, а также раздражение слизистых дыхательных путей.

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