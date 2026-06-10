Столичные городские службы перешли в режим повышенной готовности из-за жары

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

Столичные городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за жары. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Круглые сутки будут дежурить аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов, рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Они будут следить за тем, чтобы системы жизнеобеспечения в городе работали исправно. Также в готовность переведут дополнительные источники питания.

По словам заммэра, в такую погоду особое внимание уделяется и патрулированию зеленых территорий для предотвращения возгораний. Этим круглосуточно будет заниматься пожарно-спасательный гарнизон Москвы. В ТиНАО на дороги выйдет дополнительная поливомоечная техника, которая сможет помочь огнеборцам при необходимости.

Помимо этого, коммунальные службы начнут чаще поливать проезжую часть. Это необходимо для охлаждения дорожного полотна и снижения вероятности его деформации. Также особый режим полива введут для городских цветников. Их будут поливать в утренние и вечерние часы так, чтобы земля увлажнялась на 30 сантиметров.

Тем временем в городском транспорте в жару пассажирам начали раздавать воду. Ее можно получить на вокзалах, автовокзалах, а также на некоторых станциях метрополитена и МЦД. Кулеры с водой есть на стоянках "Московского паркинга".

В ближайшие дни в столице прогнозируется температура около 27–32 градусов. На фоне этого в городе введен оранжевый уровень погодной опасности. В Подмосковье продолжает действовать особый противопожарный режим.

