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10 июня, 11:18

Транспорт

Пассажирам столичного транспорта будут раздавать бесплатную воду в жару

Фото: МАХ/"Дептранс Москвы"

Пассажирам московского транспорта будут раздавать бесплатную воду в жару, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Например, бутилированную воду можно получить на информационной стойке Ленинградского вокзала с 12:30. При этом на первом этаже установлены станции с бесплатной и безлимитной питьевой водой – можно не только попить, но и наполнить бутылку.

Также раздача воды организована на автовокзалах "Северные Ворота", "Центральный", "Красногвардейский", "Саларьево" и "Южные Ворота".

Кроме того, с 12:00 инспекторы ЦОМП предлагают бутылки с водой на станциях метро "Измайловская" и "Фили", а также:

  • "Багратионовская";
  • "Кунцевская";
  • "Филевский парк";
  • "Студенческая";
  • "Кутузовская";
  • "Пионерская";
  • "Выхино".

Получить воду на Ярославском, Казанском, Курском, Савеловском, Белорусском, Павелецком и Киевском вокзалах можно с 14:00 до 17:00. В то же время сотрудники ЦППК будут предлагать воду на станциях МЦД Площадь трех вокзалов, Тушинская, Железнодорожная, Подольск и Раменское.

Пассажиры в пригородной зоне Ленинградского вокзала и на станции МЦД-3 Зеленоград-Крюково могут получить воду от сотрудников МТППК с 14:00. С 13:00 взять бутылку можно будет в экспресс-автобусах "Аэроэкспресса" около станции "Ховрино", а также в автобусах на Домодедовском направлении.

Кулеры с водой и работающие кондиционеры находятся у специализированных стоянок "Московского паркинга". Набрать воду из кулера также можно в любое время в салонах электросудов. На всех причалах регулярного речного электротранспорта, а также прогулочных маршрутах "Киевский" и "Китай-город" воду раздают сотрудники службы пассажирского сервиса ЦОДД.

Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что по поручению Сергея Собянина принимаются дополнительные меры для комфорта и безопасности пассажиров в жаркую погоду. Например, в метро можно услышать объявление с рекомендациями, а на медиаэкранах транслируют полезные советы.

"Просим москвичей и гостей города соблюдать простые правила безопасности в жару и не оставлять детей и животных в автомобилях", – подчеркнул вице-мэр.

В ведомстве добавили, что следят за температурой воздуха. При необходимости список станций, на которых раздают воду, будет увеличен.

В среду, 10 июня, Москва окажется на пороге рекордной жары. Столбики термометров в городе покажут от 29 до 31 градуса, а по области ожидается от 27 до 32 градусов. Максимальный рекорд суточной температуры для Москвы в этот день составляет 30 градусов, который фиксировали в 1998 году.

"Утро": воздух в Москве прогреется до 30 градусов 10 июня

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