Москва оказалась на пороге рекордной 31-градусной жары

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Москва в среду, 10 июня, окажется на пороге рекордной жары. Об этом в беседе с RT заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Столбики термометров в городе покажут от 29 до 31 градуса, а по области ожидается от 27 до 32 градусов. Максимальный рекорд суточной температуры для Москвы в этот день составляет 30 градусов, который фиксировали в 1998 году.

Москва продолжит находиться под влиянием теплого сектора циклона, расположенного над Скандинавией. Ветер будет юго-западным со скоростью от 2 до 7 метров в секунду. Ожидается переменная облачность, без существенных осадков.

"На территории области, преимущественно в ее западной половине, во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы", – сказал Леус.

Ранее стало известно, что вода в реках столичного региона прогрелась до 17–22 градусов. Жара в ближайшие дни поспособствует дальнейшему повышению ее температуры. Кроме того, на реках Москвы и области активно развивается водная растительность, которая примыкает к берегам участков русел.

После жаркой погоды в Москве на грядущей неделе, с 15 по 21 июня, ожидается заметное похолодание. Температура воздуха снизится на 6–8 градусов, а вместе с этим в столицу придут дожди и ветер.

