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09 июня, 21:45

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Синоптик Попович: похолодание придет в Москву на неделе с 15 по 21 июня

Москвичам рассказали, когда наступит прохлада после недельной жары

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

После жаркой погоды в Москве на грядущей неделе, с 15 по 21 июня, ожидается заметное похолодание. Температура воздуха снизится на 6–8 градусов, а вместе с этим в столицу придут дожди и ветер, рассказал News.ru синоптик Никита Поповнин.

"К началу следующей недели в столице прогнозируются дожди и ветер, а температура опустится до 20–24 градусов выше нуля", – заявил синоптик.

Синоптик отметил, что нынешняя жара является не самым комфортным явлением для мегаполиса, поскольку бетон и здания накапливают тепло и продолжают отдавать его даже ночью, из-за чего бывает сложно переносить духоту.

Вместе с тем обещанные ранее 30–32 градуса тепла в ближайшие дни в Москве маловероятны. Как сообщила ТАСС ведущий специалист Гидрометцентра России Марина Макарова, прогрев воздуха сдерживает облачность.

По ее словам, сейчас температура в столице поднимается примерно до 27 градусов, что находится на нижней границе прогнозируемых значений. Кроме того, умеренная влажность не позволит сформироваться сильной духоте.

По данным синоптиков, днем она составит около 45%, а ночью – до 85%. Таким образом, москвичей ждет еще несколько теплых дней, после чего погода вернется к более привычным для июня значениям.

Ранее сообщалось, что в столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гроз. Предупреждение будет действовать с 09:00 среды, 10 июня, до 21:00 пятницы, 12 июня. В этот период местами ожидаются кратковременные дожди и грозы.

При этом в ближайшие дни в Москве сохранится жара до 27–32 градусов, в связи с чем в городе также введен оранжевый уровень погодной опасности.

Ливень и град накрыли некоторые районы Москвы

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