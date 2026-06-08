Эксперт Зенченко: риск разрушения автомобильных шин из-за жаркой погоды возрастает

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Жаркая погода может привести к разрушению автомобильных шин из-за увеличения давления в колесах. Об этом в беседе с RT рассказал старший преподаватель кафедры физики и технической механики РТУ МИРЭА Николай Зенченко.

Он пояснил, что при нагреве воздуха внутри колеса с 20 до 50 градусов давление может увеличиться примерно на 10%.

"Это нормальное явление, если исходное давление соответствовало рекомендациям производителя. Сам по себе рост давления обычно не приводит к разрыву – современные шины рассчитаны на нагрев и имеют запас прочности", – пояснил Зенченко.

Однако данная опасность возникает при сочетании нескольких факторов. Эксперт указал на неправильное давление – перекачанная шина хуже гасит удары и сильнее нагружает центральную часть протектора, а при недокачке – сильнее деформируется и быстрее нагревается.

Также слабыми местами являются трещины, порезы, грыжи на боковине, следы старения резины или неравномерный износ. В результате шина деформируется, нагревается от внутреннего трения резины и испытывает повышенные нагрузки.

Для предотвращения проблемы Зенченко посоветовал проверять давление только на холодных шинах.

"Используйте механический или электронный манометр и проверяйте давление хотя бы раз в неделю, а также перед дальней поездкой", – сказал он, добавив, что не следует накачивать шины выше рекомендаций и снижать давление "с запасом" на жару.

Кроме того, не стоит выпускать воздух из горячей шины только потому, что после поездки давление стало выше, так как оно само снизится через некоторое время. Специальное снижение давления может привести к тому, что оно окажется ниже нормы.

Жаркая погода будет сохраняться в Москве и Московской области в ближайшие дни, рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с радио КП.

В районе Строгино столбики термометров поднимались почти до 29 градусов. Прогнозируется, что теплая погода сохранится как минимум до 11 июня. Далее температура может достичь 30–31 градуса и даже превысить эти значения.

По словам синоптика, причиной жаркой погоды стал антициклон, который заблокировал продвижение влажных и более прохладных циклонов. Однако полностью без осадков регион не останется – 11 июня местами в Москве возможны кратковременные дожди и грозы.

На фоне жары в столице объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение действует с 09:00 8 июня до 21:00 9 июня. Спасатели усилили патрулирование Москвы-реки и городских водоемов.

Температура пойдет на спад в конце недели. В частности, 13–14 июня температура понизится до 22–25 градусов.