График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 июня, 08:19

Общество
Главная / Новости /

Ветеринар Колесникова: неправильное использование кондиционера опасно для питомцев

Ветеринар рассказала об опасности кондиционеров для питомцев

Фото: 123RF.com/anastas2018

Неправильное использование кондиционера может привести к проблемам со здоровьем у питомцев. Об этом в беседе с RT рассказала ветеринарный врач Наталья Колесникова.

Эксперт предупредила, что резкий перепад между жарой на улице и холодом в помещении создает дополнительную нагрузку на организм животного.

"Это может спровоцировать воспалительные процессы, обострение хронических заболеваний суставов и мышц, а также раздражение слизистых оболочек дыхательных путей", – пояснила Колесникова.

По ее словам, в летний период владельцы чаще всего обращаются с жалобами на насморк, кашель или воспаление глаз у животных. Особенно чувствительны к переохлаждению маленькие собаки, короткошерстные и пожилые, питомцы с хроническими заболеваниями, а также кошки, которые любят спать под кондиционером.

Колесникова рекомендовала не располагать лежанку питомца прямо под кондиционером. Также после прогулки не стоит сразу включать максимальное охлаждение, так как организм должен охлаждаться постепенно.

То же самое касается ситуации, когда питомец искупался в реке и пришел домой мокрым.

"При этом важно, чтобы у него (питомца. – Прим. ред.) всегда оставался выбор: находиться в прохладной комнате или перейти в более теплое место. Также необходимо, чтобы всегда была в доступе свежая прохладная вода", – заключила эксперт.

Ранее жителям столицы дали советы по уходу за животными в жару. В частности, нельзя оставлять питомцев в душном помещении. Им нельзя долго находиться в закрытой припаркованной машине, а во время длительной поездки стоит делать небольшие остановки для прогулки. Также нужно обращать внимание на свежесть корма, поскольку летом он портится быстрее.

Читайте также


животныеобщество

Стоит ли ждать разблокировки западных сервисов в РФ?

Финальные согласования с представителями корпорации состоялись в начале июня

Читать
закрыть

Нужно ли менять льготные ставки по семейной ипотеке на частичное погашение?

Прямое софинансирование могло бы помочь в вопросе расширения жилплощади

Читать
закрыть

Зачем меняются правила авторизации на российских сайтах?

Поскольку почта имеет персональные данные, они могут утечь куда-либо за рубеж

Читать
закрыть

Как бороться со спросом на препарат от болезни Паркинсона среди детей?

Эксперты уверены: нужно ужесточить рецептурный отпуск

Читать
закрыть

В каких парках Москвы можно заключить брак летом 2026 года?

Одной из площадок стал отреставрированный восточный флигель усадьбы Воронцово

В музее-заповеднике "Коломенское" до 2026 года планируют пожениться порядка 1 000 пар

Читать
закрыть

Зачем в еду стали добавлять личинки мух?

В итоговом продукте содержится до 60% белка

Читать
закрыть

Чем может обернуться частое употребление мороженого?

Лакомство может вызвать тяжесть в желудке и метеоризм

Ежедневное употребление мороженого увеличит нагрузку на пищеварение и поджелудочную железу

Читать
закрыть

Почему риск воспаления сухожилия увеличивается на отдыхе?

Причиной недуга становятся чрезмерные нагрузки из-за слишком долгих прогулок на отдыхе

Человек в течение года не занимается спортом, ведет малоактивный образ жизни

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика