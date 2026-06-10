Ветеринар Колесникова: неправильное использование кондиционера опасно для питомцев

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Неправильное использование кондиционера может привести к проблемам со здоровьем у питомцев. Об этом в беседе с RT рассказала ветеринарный врач Наталья Колесникова.

Эксперт предупредила, что резкий перепад между жарой на улице и холодом в помещении создает дополнительную нагрузку на организм животного.

"Это может спровоцировать воспалительные процессы, обострение хронических заболеваний суставов и мышц, а также раздражение слизистых оболочек дыхательных путей", – пояснила Колесникова.

По ее словам, в летний период владельцы чаще всего обращаются с жалобами на насморк, кашель или воспаление глаз у животных. Особенно чувствительны к переохлаждению маленькие собаки, короткошерстные и пожилые, питомцы с хроническими заболеваниями, а также кошки, которые любят спать под кондиционером.

Колесникова рекомендовала не располагать лежанку питомца прямо под кондиционером. Также после прогулки не стоит сразу включать максимальное охлаждение, так как организм должен охлаждаться постепенно.

То же самое касается ситуации, когда питомец искупался в реке и пришел домой мокрым.

"При этом важно, чтобы у него (питомца. – Прим. ред.) всегда оставался выбор: находиться в прохладной комнате или перейти в более теплое место. Также необходимо, чтобы всегда была в доступе свежая прохладная вода", – заключила эксперт.

Ранее жителям столицы дали советы по уходу за животными в жару. В частности, нельзя оставлять питомцев в душном помещении. Им нельзя долго находиться в закрытой припаркованной машине, а во время длительной поездки стоит делать небольшие остановки для прогулки. Также нужно обращать внимание на свежесть корма, поскольку летом он портится быстрее.