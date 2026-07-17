Врач Прокофьев: использование кондиционера может привести к поражению дыхательной системы

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Кондиционер может стать источником тяжелых заболеваний дыхательных путей, вплоть до летального исхода. Об этом врач общей практики Денис Прокофьев рассказал в беседе с изданием "Абзац".

По словам специалиста, в устройстве без должного ухода развивается грибковая инфекция. При включении споры плесени попадают в воздух, что приводит к заражению легких и развитию пневмонии, бронхита или астмы. Особенно опасны случаи, когда пневмония вызвана патогенной флорой, устойчивой к антибиотикам, – такие заболевания протекают атипично.

Кроме того, врач отметил, что большая разница между комнатной и уличной температурами сильно ослабляет иммунную систему. Человек с ослабленным иммунитетом рискует подхватить любую болезнь.

Ранее эксперт Дмитрий Карпенко предупредил, что резкий перепад температуры между жарой на улице и прохладным помещением с кондиционером может вызвать боль в горле за 10–15 минут. Он объяснил, что при переходе из жары в холод слизистая оболочка носоглотки переживает своеобразный физиологический шок. После этого она начинает пересыхать и покрываться микротрещинами, в которые могут попасть микробы.